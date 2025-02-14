  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
System Shock 2 Remaster

A

atarumoroboshi18

Nov 9, 2013
397
The remaster I've been waiting for has just been announced through the System Shock Remake Kickstarter email system. I've been waiting for this for a LONG time and if I remember correctly, they even teased VR support. If you supported the System Shock Remake through Kickstarter, you should be getting a free key to this remaster! Super excited for this one!

Edit: Here is the Kickstarter post:

System Shock Remake Kickstarter Post #110
 
It seem to be only certain tier levels and above, which sucks because the lowest tier shows you getting the original System Shock 2 (which I already have), not the remaster. Had I known you got a remaster I might have sprung for the higher-tier pledge.

EDIT: Apparently, they previously promised this to the $30 tier and above, now they are saying the $50 tier and above. Backers (including me) are not happy.
 
MavericK said:
It seem to be only certain tier levels and above, which sucks because the lowest tier shows you getting the original System Shock 2 (which I already have), not the remaster. Had I known you got a remaster I might have sprung for the higher-tier pledge.

EDIT: Apparently, they previously promised this to the $30 tier and above, now they are saying the $50 tier and above. Backers (including me) are not happy.
Ooh...that is definitely going to be a problem. I was fine backing System Shock Remake(played, never beaten it), but it was pretty much to get an upgraded version of SS2 eventually. If they're really going to go this route of doing some sketchy stuff like this, then yuck.
 
CAN NOT WAIT.

I was somewhere in the mid-tiers of backers. Think I gave them $75 which included a bunch of goodies including the physical copy of System Shock which took foreeeever to ship, but looks great.

Hopefully they rectify the situation with the lower-tier backers that were promised the SS2R, if that was indeed the case. Been a long time!
 
this is my favorite game pretty much ever.....I really don't want this to be a thing. Its perfect the way it is, quirks, flaws, and all.

I would NOT be against it just being a graphical upgrade and leave everythng else as is.
 
I played the System Shock 2 Enhanced Edition or whatever they called it a few years back...still had to install some mods though...playing it for the first time and while it felt dated in a lot of places the overall gameplay was really good...I'm looking forward to the remaster
 
polonyc2 said:
I played the System Shock 2 Enhanced Edition or whatever they called it a few years back...
There never was one for System Shock 2, that's what this one became I believe. Maybe you played a 3rd party mod?
 
MavericK said:
There never was one for System Shock 2, that's what this one became I believe. Maybe you played a 3rd party mod?
you're right...I think they just released the game for the first time on Steam and that's when I played it...it's hard to keep track of all these different versions they keep releasing
 
Judging from the screenshots on Steam, the enemies, where your focus is in an action game like SS2, are enhanced and quite frightening, as they likely were supposed to be originally. The enemies were pixelated in the first game, but their presence was more threatening in that game and due to the FOV and their characteristics were more visible. When I think SS2, I always remember the blurry faces and other fuzzy parts of the enemies, which is not a wonderful impression. There are a lot of positives to remember, like level design and the atmosphere, the quite functional "leveling up" too, but certainly the horrific side was lacking, compared to the SS1 too as said. Some of the lighting also looks better and overall everything where your eye tends to travel feels more pronounced, enriched. Looks like a promising remaster to me, but of course it's more of an enhancement, probably what most games that are called remasters should be, because you don't expect from a remaster the game to feel too much different. Many remasters are more like cuts, a different edit of a creative piece.
 
GamerNerves said:
Judging from the screenshots on Steam, the enemies, where your focus is in an action game like SS2, are enhanced and quite frightening, as they likely were supposed to be originally. The enemies were pixelated in the first game, but their presence was more threatening in that game and due to the FOV and their characteristics were more visible. When I think SS2, I always remember the blurry faces and other fuzzy parts of the enemies, which is not a wonderful impression. There are a lot of positives to remember, like level design and the atmosphere, the quite functional "leveling up" too, but certainly the horrific side was lacking, compared to the SS1 too as said. Some of the lighting also looks better and overall everything where your eye tends to travel feels more pronounced, enriched. Looks like a promising remaster to me, but of course it's more of an enhancement, probably what most games that are called remasters should be, because you don't expect from a remaster the game to feel too much different. Many remasters are more like cuts, a different edit of a creative piece.
LONG time ago, someone did make a mod that made the enemies and some stuff look better.

This game with some better lighting or hell RT would be amazing. May have to start replaying this again....I usually play it at least twice a year.
 
I went ahead and purchased this from GOG just now. After checkout was complete, I went to Steam to move the game to the bottom of my wishlist and noticed that it was no longer there. Checked my library and sure enough it was listed there. Sweet!

I don't think I was entitled to a copy of this via the System Shock Remake kickstarter, since the backer bonuses there only mentioned copies of System Shock Enhanced (2015) and System Shock 2 Classic (1999). In fact I'm fairly sure that this game hadn't been announced and wasn't even in the pipeline when the System Shock Remake kickstarter took place. So it appears that I just got a 2-for-1 by purchasing from GOG. I'm certainly not complaining, but how would GOG even be linked to my Steam account in order to credit me with the game there?

I briefly wondered if the opposite was true, but I've never gotten a free copy of a GOG game by purchasing it on Steam, although I do remember back in the day they let you claim free GOG copies of certain games via GOG Connect if you already owned them on Steam...although that program was retired with the introduction of the current GOG Galaxy client.

edit: Nightdive just sent out an email to backers of the Kickstarter. It appears that (I forgot) I am eligible for a SS2R key after all...but it's not supposed to be available until tomorrow 6/26 at 8am EST (and I confirmed that it is not in my Backerkit account, where the digital downloads are available - says pending). So I'm still not sure why I got a Steam copy at the exact same time that I bought a copy from GOG.
 
Game is now live and has Positive reviews. Not many people in game yet, but give it time.

1750949361531.png
 
I confess I never played the original. I'm familiar with it as kind of a forefather of BioShock but don't know much else. Is this a single player game? I would love to find a new, creepy atmospheric single player game and take a break from COD for a while.
 

View: https://youtu.be/MwjwXvEQX3k?si=adl69XFMYlNFPnMf

MacLeod said:
I confess I never played the original. I'm familiar with it as kind of a forefather of BioShock but don't know much else. Is this a single player game? I would love to find a new, creepy atmospheric single player game and take a break from COD for a while.
I'm admittedly biased as it's one of my favorite games of all time, but it does fit your criteria of being creepy and atmospheric. It's made for single player, but this version has a co-op mode that I'll likely never touch.

Dead Space is another solo creepfest, but it plays much differently. DS is an action shooter steeped in horror elements while SS2 is more of a horror FPS with light RPG elements (ammo is more scarce, you have an inventory to manage, and can upgrade your character's attributes - not just your weapons). Think of SS2 as kind of "Deus Ex but creepy and in space". But I wouldn't want anyone to be disappointed, so if you can't play older 3D games like this without things like simpler environments, models and animations marring the experience then I don't think you'll be able to fully appreciate it and I'd recommend starting with the System Shock Remake (2023) instead as it plays much the same. If however you can still be immersed in older classics like Thief: The Dark Project and Half-Life like I can, then I can 1000% recommend it.
 
Does anyone know if a full reboot (not just a remaster) of this game isbeing worked on? That I'd be interested in.
 
Huh, I went to redeem the Backerkit key and it said I already have it. Weird.
 
So far so good. I played it up to where I'm past the airlock at the beginning. Runs really well.
 
Yeah, I’m loving it. I went Navy for my first run. Taking it slow; currently in the cargo bays, and walking between those protocol droids in their pods as you enter will never not give me the creeps. This game rules. Hope they do a full remake at some point like they did for the first game…I can’t imagine how awesome it would be running on UE5+.
 
