System Shock 2 Remaster

The remaster I've been waiting for has just been announced through the System Shock Remake Kickstarter email system. I've been waiting for this for a LONG time and if I remember correctly, they even teased VR support. If you supported the System Shock Remake through Kickstarter, you should be getting a free key to this remaster! Super excited for this one!
Edit: Here is the Kickstarter post:
System Shock Remake Kickstarter Post #110
