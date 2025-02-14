System Shock 2 Remaster

MacLeod said: I confess I never played the original. I'm familiar with it as kind of a forefather of BioShock but don't know much else. Is this a single player game? I would love to find a new, creepy atmospheric single player game and take a break from COD for a while. Click to expand...

I'm admittedly biased as it's one of my favorite games of all time, but it does fit your criteria of being creepy and atmospheric. It's made for single player, but this version has a co-op mode that I'll likely never touch.Dead Space is another solo creepfest, but it plays much differently. DS is an action shooter steeped in horror elements while SS2 is more of a horror FPS with light RPG elements (ammo is more scarce, you have an inventory to manage, and can upgrade your character's attributes - not just your weapons). Think of SS2 as kind of "Deus Ex but creepy and in space". But I wouldn't want anyone to be disappointed, so if you can't play older 3D games like this without things like simpler environments, models and animations marring the experience then I don't think you'll be able to fully appreciate it and I'd recommend starting with the System Shock Remake (2023) instead as it plays much the same. If however you can still be immersed in older classics like Thief: The Dark Project and Half-Life like I can, then I can 1000% recommend it.