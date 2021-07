Problem procesaor Code 00

Hello good afternoon.

A year ago I made a motherboard and CPU. It has worked very well but since yesterday and today it does not come out on pc, I am surprised I do not know what happened. The Asus x299 Prime Deluxe II motherboard and core i9 10980 Xe processor. I have looked at Code 00 CPU signal board, Black screen. How to solve help me, Thanks

Hola Buenos tardes.

Hace un año hice a placa y CPU. Ha funcionado muy bien pero desde ayer y hoy no sale a pc ,estoy sorprendido no sé qué ha pasado. La placa Asus x299 Prime Deluxe II y Procesador core i9 10980 Xe. He mirado Placa señal Code 00 CPU, Pantalla negra. Como solucionar me ayudar, Gracias



