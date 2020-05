Help with mount points on CentOS

this isnt for me, but Im not too up on Linux.

I have a request from a developer that needs to add space for backups to complete "Mount point: /mongobackup (Add 100GB) ", he provided a lswwn info:

This is a VM (ESX) I was going to expand the SBC drive from 50gb to 150gb, but in his list, I see "mongobackup" on SDA, SDB and SDC, he isnt sure why 3 are listed,I have no access to log into it though



NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT



sr0 11:0 1 1024M 0 rom



sda 8:0 0 100G 0 disk



├─sda1 8:1 0 100M 0 part /boot



├─sda2 8:2 0 1G 0 part [SWAP]



└─sda3 8:3 0 98.9G 0 part



├─rootvg-root (dm-0) 253:0 0 1G 0 lvm /



├─rootvg-usr (dm-1) 253:1 0 5G 0 lvm /usr



├─rootvg-var (dm-2) 253:2 0 5G 0 lvm /var



├─rootvg-tmp (dm-3) 253:3 0 1G 0 lvm /tmp



├─rootvg-home (dm-4) 253:4 0 1G 0 lvm /home



├─rootvg-opt (dm-5) 253:5 0 2G 0 lvm /opt



├─rootvg-mongodata (dm-6) 253:6 0 50G 0 lvm /mongodata



└─rootvg-mongobackup (dm-7) 253:7 0 173G 0 lvm /mongobackup



sdb 8:16 0 150G 0 disk



├─rootvg-var (dm-2) 253:2 0 5G 0 lvm /var



├─rootvg-tmp (dm-3) 253:3 0 1G 0 lvm /tmp



├─rootvg-home (dm-4) 253:4 0 1G 0 lvm /home



├─rootvg-opt (dm-5) 253:5 0 2G 0 lvm /opt



├─rootvg-mongodata (dm-6) 253:6 0 50G 0 lvm /mongodata



└─rootvg-mongobackup (dm-7) 253:7 0 173G 0 lvm /mongobackup



sdc 8:32 0 50G 0 disk



└─sdc1 8:33 0 50G 0 part



└─rootvg-mongobackup (dm-7) 253:7 0 173G 0 lvm /mongobackup