Deus Ex Remastered- Announce Teaser
Deus Ex Remastered– the definitive version of Ion Storm’s legendary cyberpunk immersive sim, modernized with visual upgrades, modern enhancements, and quality-of-life improvements for a new generation of operatives...coming to PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch and PC
launching on February 5th 2026
https://blog.playstation.com/2025/09/24/deus-ex-remastered-launches-february-5-on-ps5/
View: https://www.youtube.com/watch?v=z-Sg7ps5WkQ
