All set for now

TheHig

TheHig

[H]ard|Gawd
2FA
Joined
Apr 9, 2016
Messages
1,788
Hello all,

As titled. Have /accept PayPal or Venmo for payment and FF is acceptable to good traders here.

Prices are shipped CONUS.



Heat and Ebay: jfiveone94
 

Attachments

  • IMG_7354.jpeg
    IMG_7354.jpeg
    447.9 KB · Views: 0
  • IMG_7353.jpeg
    IMG_7353.jpeg
    472.4 KB · Views: 0
  • IMG_7352.jpeg
    IMG_7352.jpeg
    162 KB · Views: 0
  • IMG_7351.jpeg
    IMG_7351.jpeg
    280.6 KB · Views: 0
  • IMG_7350.jpeg
    IMG_7350.jpeg
    296 KB · Views: 0
  • IMG_7349.jpeg
    IMG_7349.jpeg
    202.3 KB · Views: 0
  • IMG_7348.jpeg
    IMG_7348.jpeg
    297.2 KB · Views: 0
  • IMG_7451.jpeg
    IMG_7451.jpeg
    412.9 KB · Views: 0
  • IMG_7452.jpeg
    IMG_7452.jpeg
    198.4 KB · Views: 0
  • IMG_7453.jpeg
    IMG_7453.jpeg
    384.1 KB · Views: 0
  • IMG_7456.jpeg
    IMG_7456.jpeg
    227 KB · Views: 0
Last edited:
MSI Unify sold. Adjusted prices. Pics of the Nova and B580 coming tonight bump.
 
Free bump for you. I had no idea God had weighed in on RGB...now I need to rethink my flashy lights.
 
Kiddo wants the 4070 super.

Price drops on the 9070 and B580

Looking for a Power Color Reaper 9070xt
 
