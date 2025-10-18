Which Kit Should I Choose?

Building a new X870E system.
Was going to get this kit
https://www.amazon.com/G-SKILL-Trident-CL28-36-36-96-Desktop-Computer/dp/B0DD2LKVMD/ref=mp_s_a_1_4?crid=KETW2SSPSKQO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pV9zBfQZB8E7SrSvuzm4w_5i89HUYMAKHxMVB3oCmT0Vd0c2cl8YFYDOAiN4poYybn2yO8Y5qorrPnp_Uy6sz4NJ15paMuVkab7H3ATwP2x1b56nj2L4mRYZwrJCEK3jYF5hN3w9G9yOBNf0Afv8JvwVXW1mRgsEGqczBhv5oOuxh3jIv_KYhPbvBTMMzvWk2EIpjU-CgznPvRWZAXi6Pw.b1uDw7aZra-tBxZaLFfQ6jj76X88BsYuoX55scj4QYk&dib_tag=se&keywords=G.SKILL+Trident+Z5+Royal&qid=1760776119&sprefix=g.skill+trident+z5+royal,aps,288&sr=8-4
I can get the 8000mhz cl40 kit for about the same price.
Any thoughts on which one I should choose? System will pretty much be exclusively used for 4k gaming
