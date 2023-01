GPU Pricing Guide (Back to Reality)

This list is for GPU pricing that I usually aim for when buying cards currently.

Since I buy for multiple people on pc builds and I am pretty cheap I tend to

avoid cards over 500 dollars so the 3080 ti and above I have little input on

since I don't consider them worth it unless someone really wants them.

Anyways feel free to chime in on anything. Thanks



USD Dollars

Target Pricing for used graphics cards

GPUs are mostly put in order of general performance as of 1/15/23

GeForce RTX 3090 Ti 24GB

Radeon RX 6950 XT 16GB

GeForce RTX 3090 24GB

GeForce RTX 3080 TI 12GB

Radeon RX 6900 XT 16GB 500

GeForce RTX 3080 10GB 500

Radeon RX 6800 XT 16GB 450

Radeon RX 6800 16GB 400

GeForce RTX 3070 Ti 8GB 400

Radeon RX 6750 XT 12GB 310

GeForce RTX 3070 8GB 330

GeForce RTX 2080 Ti 11GB 300

Radeon RX 6700 XT 12GB 285

GeForce RTX 3060 Ti 8GB 275

GeForce RTX 2080 Super 8GB 275

GeForce RTX 2080 8GB 245

Radeon RX 6650 XT 8GB 215

Radeon RX 6600 XT 8GB 200

GeForce RTX 2070 Super 8GB 210

Radeon VII 16GB 250

GeForce Titan X Pascal 12GB 178

Radeon RX 5700 XT 8GB 150

GeForce RTX 3060 12GB 200

GeForce GTX 1080 Ti 11GB 150

GeForce RTX 2070 8GB 190

Radeon RX 6600 8GB 150

GeForce RTX 2060 Super 8GB 185

GeForce RTX 2060 12GB 186

Radeon RX 5700 8GB 130

GeForce GTX 1080 11Gbps 8GB 135

GeForce GTX 1080 8GB 132

GeForce RTX 2060 6GB 150

GeForce RTX 3050 8GB 160

Radeon RX Vega 64 8GB 115

Radeon RX 5600XT 6GB 110

GeForce GTX 1070 Ti 8GB 115

Radeon RX Vega 56 8GB 100

GeForce GTX 1660 Ti 6GB 120

GeForce GTX 1070 8GB 100

GeForce GTX 1660 Super 6GB 115



Cards below this line are very close in price.

You might gain massive performance for no cost.



GeForce GTX Titan X 12GB 150

Radeon R9 Fury X 4GB 120

GeForce GTX 980 Ti 6GB 115

Radeon R9 Fury 4GB 80

Radeon R9 Nano 4GB 100

GeForce GTX 1660 6G 95

Radeon RX 590 8GB 95

GeForce GTX 1650 Super 4G 100

Radeon RX 5500XT 4GB 90

GeForce GTX 980 4GB 90

Radeon RX 6500XT 4GB 100

Radeon R9 390X 8GB

Radeon R9 390 8GB

Radeon RX 580 8GB 85

GeForce GTX 1060 6GB 90

Radeon RX 5500 4GB 80

Radeon RX 480 8GB 70

Radeon RX 480 4GB 60

GeForce GTX 1060 3GB 70

GeForce GTX Titan Black 6GB

GeForce GTX 690 4GB

Radeon RX 570 4GB 60

Radeon RX 470 8GB 65

Radeon R9 290X 4GB 80

GeForce GTX 970 4GB

GeForce GTX 780 Ti 3GB

Radeon RX 470 4GB 60

Radeon R9 290 4GB

GeForce Mars GTX 760 4GB

GeForce GTX Titan 6GB

GeForce GTX 780 6GB

GeForce GTX 780 3GB

Radeon R9 280X 3GB

Radeon R9 380X 4GB

GeForce GTX 1650 4GB

GeForce GTX 1050 Ti 4GB

Radeon R9 380 4GB

Radeon HD7970 Ghz Edition 3GB

Radeon R9 285 2GB

GeForce GTX 770 4GB

GeForce GTX 770 2GB

GeForce GTX 680 4GB

GeForce GTX 680 2GB

Radeon HD7970 3GB

Radeon R9 280 3GB

GeForce GTX 960 4GB

GeForce GTX 960 2GB

GeForce GTX 670 4GB

GeForce GTX 670 2GB

Radeon RX 460 4GB

Radeon RX 460 2GB

GeForce GTX 1050 2GB

Radeon HD7950 3GB

GeForce GTX 760 2GB

GeForce GTX 950 2GB

Radeon R7 370 4GB

GeForce GTX 660 Ti 3GB

Radeon R9 270X 2GB

GeForce GT 1030 2GB 50