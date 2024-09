FS: Old RAM ***SOLD***

I have lots of DDR2 and some DDR1 and DDR3 ram sticks. I also have box of SODIMM sticks that are also DDR2. I'm selling the entire lot for $50 shipped, and before you ask if I can just get "x" ram the answer is no. I'm selling it all together. The number after each listing in parenthesis is the quantity of each. The box will be shipped via USPS medium flat rate box. I'm sure the ram is good; otherwise, I would have never kept it in my stash. They have been stored in my garage for years. Method of payment: PayPal F&F only. I have perfect heat going back to 1999.



MICRON DDR2 MT36HtF51264FY 4GB (3)

SAMSUNG DDR2 M470T6554CZ3 512MB (2)

OCZ DDR2 OCZ2G8004GK 2GB (2)

ULTRA DDR1 ULT30215 512MB (2)

KINGSTON DDR1 KHX3200AK2 1GB (2)

CRUCIAL Ballistix DDR2 BL25664AA80A.16FT5 1GB (5)

CORSAIR Dominator DDR2 CM2X1024-8500C5D 1GB (4)

Crucial Ballistix BLT4G3D1608DT1TX0.16FKR 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz (1)

A-Tech 4GB (2x2GB) DDR3 1600MHz PC3-12800 CL11 (2)

Ultra PC-3200 512 MB DIMM 400 MHz DDR (2)

G.SKILL 4GB (2 x 2GB) 240-Pin SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) (2)

CT12864AA800.M8FE Crucial 1GB PC2-6400 DDR2-800MHz (2)

CT12864AA1067.8FHZ Crucial 1GB DDR2 Non ECC PC2-8500 1066Mhz (3)

CT12864AA800.M8VFH Crucial 1GB PC2-6400 DDR2-800MHz (2)

Crucial CT12864AA667.58F 1GB 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5300) (4)

Crucial CT25664AA800.M16FH 2 GB 240-pin DIMM DDR2 PC2-6400 (2)

MT36HTF51264FY-800E1 4GB PC2 4GB DDR2-800 (1)

OCZ SLI-Ready Edition 4GB DDR2 800 PC2 6400 (1)

Kingston KVR800D2N5K2/4G DDR2-800 2GB (1)

Hynix 512MB DDR2 PC2-5300U 667MHz (1)



SODIMM

Micron MT16HTF25664HY-800e1 2GB PC2-6400S-666-13-ZZ (2)

Atech 2 GB DDR2 800MHz PC2-6400 sealed (2)

Atech 2 GB DDR2 PC2-64000 800MHz (2)

*More sticks in the box that I don’t want to spend the time to identify*