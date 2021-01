ETH Mining Video Card Performance Database

Let's use this thread to be the go-to for mining performance information when mining ETH. Post what card you have including memory brand, what your OC/PL is, and what the board power draw is. It can be used as a reference for people trying to optimize their card or just curious about what cards are best and their given performance. If you set a custom locked core frequency, list it with the voltage, otherwise, list the core offset. I'll start.



use this format in your post:

GPU MODEL and MEM | Core Clock | Memory Clock | Power Limit | MH/s | Board Power | Card Info | Miner | Your Username



GTX 1060 6G:

GTX 1060 6G Micron | 1809MHz 900mV | +700MHz | 100% | 24.1MH/s | 84w | EVGA SSC Gaming | Phoenix 5.4c | mnewxcv



GTX 1070 8G:

GTX 1070 8G Samsung | 1923MHz 962mV | +200Mhz | 100% | 27.4MH/s | 110w | Dell | Phoenix 5.4c | mnewxcv



GTX 1080 8G:

GTX 1080 8G Micron | 1746MHz 850mV | +525MHz | 100% | 24.2MH/s | 98w | MSI Aero | Phoenix 5.4c | mnewxcv



GTX 1660 6G:

GTX 1660 6G Micron | 1335MHz 700mV | +650MHz | 100% | 25.5MH/s | 58w | Asus Phoenix | Phoenix 5.4c | mnewxcv



RTX 2060 6G:

RTX 2060 KO 6G Samsung | 1095MHz 700mV | +1000Mhz | 100% | 32.4MH/s | 71w | EVGA KO Ultra Gaming | Phoenix 5.4c | mnewxcv



RTX 2070 Super 8G:

RTX 2070 Super 8G Samsung | 1380MHz 700mV | +700MHz | 100% | 41.4MH/s | 84w | EVGA FTW3 Ultra | Phoenix 5.4c | mnewxcv



RTX 3060 Ti 8G:

RTX 3060 Ti 8G Samsung | 1560MHz 750mV | +950MHz | 100% | 59.2MH/s | 122w | Founders | Phoenix 5.4c | mnewxcv