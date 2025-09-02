Wanted ASAP: unlocked iPhone with a decent battery

Looking for an iPhone for a teenage girl to use for emergency call purposes so it needs to have a decent battery. The one I have says battery life is 76% but it’s randomly powering off throughout the day while seemingly charged. Don’t need new, reasonably budget please. I can pay PayPal for fast shipment.



To answer those below (bump rules) it’s already got service so no tracfone but it’ll need to be unlocked. I’d get a new battery but it’s an old iPhone, tbh I forget what model even.