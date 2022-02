Ubuntu shows 4x8GB installed, but only reports 24GB mem avail.

Code: root@ubuntu:~# sudo dmidecode -t memory|grep -A5 "8192 MB" Size: 8192 MB Form Factor: DIMM Set: None Locator: PROC 1 DIMM 1 Bank Locator: Not Specified Type: DDR4 -- Size: 8192 MB Form Factor: DIMM Set: 2 Locator: PROC 1 DIMM 3 Bank Locator: Not Specified Type: DDR4 -- Size: 8192 MB Form Factor: DIMM Set: 5 Locator: PROC 1 DIMM 6 Bank Locator: Not Specified Type: DDR4 -- Size: 8192 MB Form Factor: DIMM Set: 7 Locator: PROC 1 DIMM 8 Bank Locator: Not Specified Type: DDR4

Code: root@ubuntu48tb:~# free -h total used free shared buff/cache available Mem: 23Gi 16Gi 309Mi 1.0Mi 6.4Gi 6.3Gi Swap: 4.0Gi 16Mi 4.0Gi

Code: root@ubuntu:~# cat /proc/meminfo MemTotal: 24496116 kB MemFree: 289228 kB MemAvailable: 6605596 kB Buffers: 115628 kB Cached: 6399364 kB SwapCached: 700 kB Active: 18026212 kB Inactive: 5332060 kB Active(anon): 16354840 kB Inactive(anon): 490116 kB Active(file): 1671372 kB Inactive(file): 4841944 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 4189180 kB SwapFree: 4172704 kB Dirty: 168 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 16842904 kB Mapped: 94032 kB Shmem: 1660 kB KReclaimable: 207500 kB Slab: 625372 kB SReclaimable: 207500 kB SUnreclaim: 417872 kB KernelStack: 4560 kB PageTables: 37272 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 16437236 kB Committed_AS: 18111220 kB VmallocTotal: 34359738367 kB VmallocUsed: 90544 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 10816 kB HardwareCorrupted: 0 kB AnonHugePages: 385024 kB ShmemHugePages: 0 kB ShmemPmdMapped: 0 kB FileHugePages: 0 kB FilePmdMapped: 0 kB CmaTotal: 0 kB CmaFree: 0 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB Hugetlb: 0 kB DirectMap4k: 823872 kB DirectMap2M: 18970624 kB DirectMap1G: 7340032 kB

This is on a rented server, so I am wondering if there is some OS feature I am missing. The server has Ubuntu 20 installed, and should be natively installed as far as I know, it shouldn't be a VM. I am running a VM within Ubuntu. I'm using KVM and have allocated 16GB to that VM. I'm wondering if 8GB could possibly be being allocated to I/O or something and so it's not part of the reported free memory.