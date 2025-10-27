  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
    Once you have enabled 2FA, your account will be updated soon to show a badge, letting other members know that you use 2FA to protect your account. This should be beneficial for everyone that uses FSFT.

Turbosqueeze Realtime Multi-Threaded Compression Aims To Compete With Zstd, Snappy

erek

erek

[H]F Junkie
2FA
Joined
Dec 19, 2005
Messages
13,938
"Turbosqueeze is a new MIT-licensed multi-threaded compression library aiming for competitive performance to the more established compression algorithms/implementations. Turbosqueeze aims to provide real-time multi-threaded compression, async job scheduling, and more.

Benchmarks from the project show Turbosqueeze delivering around 305 MB/s compression performance and 2503 MB/s decompression performance compared to Zstd level 3 at 200 MB/s compression and 1014MB/s decompression. But Zstd enjoying significantly better compression, even if dropping down to level 1 where it then outperforms Turbosqueeze in compression and decompression."

1761607202246.png


Source: https://www.phoronix.com/forums/node/1587252
 
This one is an odd one to me. Unless he has some plan to somehow drastically improve this algorithm.
LZ4 destroys this turbosqueegie
https://www.phoronix.com/news/LZ4-1.10-Multi-Threading
Yann also added multi threading to LZ4 a year and a half ago.

Maybe this developer has a plan to get the compression ratio into zstd territory without dropping the decompress speed they are showing here. That would be the only way this would be even interesting. Really though once thye get the compression ratio into the same ball park I suspect the decompress speed drops under Zstd level 1.
Regardless if you want ultimate decompress speed lz4 multi thread is still the open source algorithm to beat. ZSTD is more about the ratio.
 
First off, a comment. Either their table, or their analysis is off. Dropping zstd down to level one, the compression performance beats turbosqueeze, but based on the data they are showing, decompression speed is still much better. But notably not any better than lz4...

ChadD said:
This one is an odd one to me. Unless he has some plan to somehow drastically improve this algorithm.
LZ4 destroys this turbosqueegie
https://www.phoronix.com/news/LZ4-1.10-Multi-Threading
Yann also added multi threading to LZ4 a year and a half ago.

Maybe this developer has a plan to get the compression ratio into zstd territory without dropping the decompress speed they are showing here. That would be the only way this would be even interesting. Really though once thye get the compression ratio into the same ball park I suspect the decompress speed drops under Zstd level 1.
Regardless if you want ultimate decompress speed lz4 multi thread is still the open source algorithm to beat. ZSTD is more about the ratio.
Click to expand...

Ditto.

The way to look at an algorithm like this is to look at the result. In this case the 62.25% remaining file size, and then compare it to other compression algorithms that accomplish similar results.

Typically whatever results in a smaller compressed file will use more ram, and execute slower.

Since Turbosqueeze leaves us with the largest 62.5% remaining compressed file size, you'd expect it to - if it were competitive with these other algorithms, to also be the fastest, which it just isn't, having its ass handed to it by the venerable lz4 which has been with us since 2011.

Lz4 results in a smaller file, and both compresses and decompresses way faster than turbosqueeze...

So why - given that this is the case - would you ever use Turbosqueeze? It's simply not competitive.

A few things we don't know:

1.) How mature is the algorithm? Maybe this is just an early release, and they are expecting huge strides with further optimizations?

2.) How representative was the gigabyte file they tested it on? Different algorithms perform differently on different file contents. Maybe if they had tested with a different test file, the results would have been very different?

3.) Maybe it has some other benefit that isn't apparent here? Very small memory footprint? Some sort of power efficiency?

Either way, if all of the numbers above are representative, I don't know why anyone would use this turbo-squeeze. If you need a greater compression ratio, zstd seems better in every single way. If you need faster performance, lz4 seems better in absolutely ever way.
 
  • Like
Reactions: ChadD
like this
You must log in or register to reply here.
Back
Top