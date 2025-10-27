Turbosqueeze Realtime Multi-Threaded Compression Aims To Compete With Zstd, Snappy

erek
"Turbosqueeze is a new MIT-licensed multi-threaded compression library aiming for competitive performance to the more established compression algorithms/implementations. Turbosqueeze aims to provide real-time multi-threaded compression, async job scheduling, and more.
Benchmarks from the project show Turbosqueeze delivering around 305 MB/s compression performance and 2503 MB/s decompression performance compared to Zstd level 3 at 200 MB/s compression and 1014MB/s decompression. But Zstd enjoying significantly better compression, even if dropping down to level 1 where it then outperforms Turbosqueeze in compression and decompression."
Source: https://www.phoronix.com/forums/node/1587252
