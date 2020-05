RESTFul API help

C#: HttpWebRequest r = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/ledgerBalances?finder=AccountBalanceFinder;accountCombination=3312-155100-0000-0000-0000-00000,accountingPeriod=Feb-20,currency=USD,ledgerSetName=Ledger US,mode=Detail&fields=LedgerName,PeriodName,Currency,DetailAccountCombination,Scenario,BeginningBalance,PeriodActivity,EndingBalance,AmountType,CurrencyType,ErrorDetail"); r.Method = "GET"; string auth = System.Convert.ToBase64String(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("Username" + ":" + "Password")); r.Headers.Add("Authorization", "Basic" + " " + auth); r.ContentType = "application/vnd.oracle.adf.resourcecollection+json"; using (HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)r.GetResponse()) { int b = 0; }

C#: var client = new RestClient("http://MYCLOUDDOMAIN/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/ledgerBalances?finder=AccountBalanceFinder;accountCombination=3312-155100-0000-0000-0000-00000,accountingPeriod=Feb-20,currency=USD,ledgerSetName=Ledger US,mode=Detail&fields=LedgerName,PeriodName,Currency,DetailAccountCombination,Scenario,BeginningBalance,PeriodActivity,EndingBalance,AmountType,CurrencyType,ErrorDetail"); client.Authenticator = new RestSharp.Authenticators.HttpBasicAuthenticator("UserName", "Password"); //Tried authorization this way as well. //JObject AuthRequest = new JObject(); //AuthRequest.Add("Username", "UserName"); //AuthRequest.Add("Password", "Password"); var request = new RestRequest(); request.Method = Method.GET; request.RequestFormat = DataFormat.Json; //request.AddParameter("text/json", AuthRequest.ToString(), ParameterType.RequestBody); request.AddHeader("Content-Type", "application/vnd.oracle.adf.resourcecollection+json"); request.AddHeader("REST-Framework-Version", "1"); var response = client.Get(request);

I am trying to use Ocacle's Financial REST API and I'm having trouble making it work in C# in VS2019.I can confirm the restful call works using Postman, so I know my credentials are fine but I must be missing something trying this with in code.So URL is like so: http://MYCLOUDDOMAIN/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/ledgerBalances?finder=AccountBalanceFinder;accountCombination=3312-155100-0000-0000-0000-00000,accountingPeriod=Feb-20,currency=USD,ledgerSetName=Ledger,mode=Detail&fields=LedgerName,PeriodName,Currency,DetailAccountCombination,Scenario,BeginningBalance,PeriodActivity,EndingBalance,AmountType,CurrencyType,ErrorDetail So I stick that in postman, put in my credentials (basic auth) and it works find. In VS I've tried both the RestSharp way and basic HTTPRequest way as follows:RestSharp:No matter what I try I am always 401 not authorized. I suspect its some kind of header thing? I can't see the raw request header in postmanI am new to REST. I am used to using WSDLs soap services.