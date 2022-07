Question about my 5900x settings and temperatures - Pbo limits / vcore offset

Hi I have a 5900x on a Dark Hero board, i'm using PBO + curve optimizer with those settings below and I have an EK AIO 360On CB20 it maxes at 74c with 4800/4600MhzIn gaming I play I played God of war 3840x2160 No dlss All ultra except shadow on high 80/100 fps 25c ambiant65 to 73c on cpu 70c on core RTX 3090 strix / 88 to 90 on memory temperature junctionis it all fine?PPT Limit [W] [185]TDC Limit [A] [125]EDC Limit [A] [160]No changes in scores in CB20 but not so much changes in temps too.ThanksCore VID [1.310]CCX0 Ratio [47.00]CCX0 Ratio [46.00]Dynamic OC Switcher [Enabled]Current Threshold to Switch to OC Mode [90]Calibrated Temperature Threshold to switch back [80]LLC AUTOPBO Limits [Manual]Limite PPT [W] [185]Limite PMH [A] [125]Limite EDC [A] [160]Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]Precision Boost Overdrive Scalar [1X]Curve Optimizer [Per Core]Curve Optimizer [Per Core]Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 0 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 1 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 1 Curve Optimizer Magnitude [15]Core 2 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 2 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 3 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 3 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 4 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 5 Curve Optimizer Magnitude [15]Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 7 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 8 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 8 Curve Optimizer Magnitude [15]Core 9 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 9 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 10 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 10 Curve Optimizer Magnitude [30]Core 11 Curve Optimizer Sign [Negative]Core 11 Curve Optimizer Magnitude [15]Max CPU Boost Clock Override [100MHz]