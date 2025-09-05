Armenius
A remaster of the hit match 3 puzzle game with RPG mechanics is coming to gen 8 and 9 consoles and PC via Steam, GOG, and EGS on September 18.
View: https://www.youtube.com/watch?v=BHRS2do7NDk
https://www.gog.com/en/game/puzzle_quest_immortal_edition
https://store.epicgames.com/en-US/p/puzzle-quest-immortal-edition-1a6d84
View: https://store.steampowered.com/app/3236710/Puzzle_Quest_Immortal_Edition/
