Intel cuts prices by up to 74% on Xeons

Old Xeon Old Price New Xeon Price Price Cut Xeon Platinum 8280 $10009 Xeon Gold 6258R $3950 61% Xeon Platinum 8276 $8719 Xeon Gold 6238R $2612 70% Xeon Platinum 8270 $7405 Xeon Gold 6230R $1894 74%* Xeon Platinum 8268 $6302 Xeon Gold 6248R $2700 57%** Xeon Platinum 8260 $4702 Xeon Gold 6240R $2445 48%** Xeon Platinum 8260 $4702 Xeon Gold 5220R $1555 67%* Xeon Gold 6248 $3072 Xeon Gold 6242R $2529 18%** Xeon Gold 6230 $1894 Xeon Gold 5218R $1273 33%** Xeon Gold 6242 $2529 Xeon Gold 6246R $3286 23%** Xeon Gold 6242 $2529 Xeon Gold 6226R $1300 49%** Xeon Gold 6242 $2529 Xeon Gold 6208U $989 61%** Xeon Gold 6246 $3286 Xeon Gold 6256 $3900 16%** Xeon Silver 4214Y $768 Xeon Silver 4214R $694 10%** Xeon Silver 4210 $501 Xeon Silver 4210R $501 0%** Xeon Silver 4210 $501 Xeon Silver 4210T $554 -11%** Xeon Gold 6244 $2925 Xeon Gold 6250 $3400 -16%** Xeon Gold 6234 $2214 Xeon Silver 4215R $749 66%* Xeon Silver 4208 $417 Xeon Bronze 3206R $306 27%*

* Abnormally high due to improper match** Abnormally low due to improper matchGood time to hold off on your purchases and hang on a bit until the drops find their way to your etailer. 2nd hand market will probably drop bunches too.