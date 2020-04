How to set RAM to 3200MHz?

I bought 3200MHz RAM but when I checked the BIOS screen it says:

Information:

Prime TRX40-Pro

AMD Threadripper 3970X

Memory: 131072 MB (DDR4 3200Mhz)



DRAM_A1: StatusG-Skill 32768MB 2666MHz

DRAM_B1: StatusG-Skill 32768MB 2666MHz

DRAM_C1: StatusG-Skill 32768MB 2666MHz

DRAM_D1: StatusG-Skill 32768MB 2666MHz



D.O.C.P DDR4-3200 16-18-18-39-1.35v



So it appears to be running at 2666MHz. How do I set it to 3200?