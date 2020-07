FS: X299 | i9-9940x | EVGA X299M | 32GB DDR4 4000

I do NOT ship internationally.

I do take PayPal

215-0-0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I do NOT ship internationally.I do take PayPal

I'm putting this back up again. I'd like to sell it as a combo.Take it all for $1050 shippedIntel Core i9-9940X Skylake X 14-Core 3.3 GHz (4.4 GHz Turbo)EVGA X299 Micro, 131-SX-E295-KR, LGA 2066, Intel X299, SATA 6Gb/s, USB 3.1, USB 3.0, mATX2 x CORSAIR Vengeance RGB Pro 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 4000 (PC4 32000)