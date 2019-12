Laptops



2019 HP Spectre x360 15.6" 4K 2-in-1 convertible laptop

Model: 15-DF1033DX

15.6" 4K IPS glass touchscreen

Intel Core i7-10510U (quad-core)

16GB DDR4 (2x8GB), might be soldered

512GB Intel SSD + 32GB Intel Optane



2GB NVIDIA GeForce MX250

84WHr battery

$1300

Microsoft Surface Pro 3 64GB + Surface Pro Type Cover (Red) + Rugged case

Model: 4YM-0001

12" 2160x1440 touchscreen

Intel Core i3-4020Y (dual-core)



4GB DDR3

64GB SSD

Windows 10 1909

Model: 1644 / RD2-00077

Color: Red

Model: Urban Armor Gear UAG-SFPRO3-RED-VP

Meets military drop-test standards (MIL STD 810G 516.6) when used with Microsoft Type Cover keyboard

$300

Don't like the prices? Shoot me a counter-offer.