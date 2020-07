FS - MAC PRO 2009, 8 core, 32gb DDR3 ECC - AMD 9590 Combo - Google Daydreams NIB

Not looking to buy anything at this time.

DISCLAIMER: All sales are F&F or you pay fees. Shipping is included in all sales.Will take Paypal, or Venmo.FS:2009 Mac Pro - $1000 shipped2x 2.26GHz Quad Core Xeon32GB DDR3 ECC512 SSD Boot drive2x 2TB storage driveAMD HD 4870 512mb video cardWill be cleaned (theres some dust in the photo) and shipped properly.Great condition, two small ding on the front top handle.These go from $1200 - $1500 on ebay.AMD 9590 with MSI 970A-G46 motherboard and 2x 8GB DDR3 1600 - $100 shipped.3 NIB Google Daydream Views. $25 each, shipped. or $65 takes them all. Will take Paypal, Venmo or Newegg Gift card.Heatware: https://www.heatware.com/u/117681/to SOLD: Core i7 2600 with Asus P8P67 Motherboard, 2x 8gb Elite DDR3 1600SOLD: Athlon 5350 with MSI ITX motherboard and 1x 8GB DDR3 1066SOLD: Newgg Gift CardSOLD: Newgg Gift CardSOLD: 3 NIB Wraith Prism RGB coolersSOLD: ASUS TUF Sabertooth P67 + i7 2600 + 16gb DDR3 1600SOLD: FX-8300 Asus MSA97SOLD: FX-8350 Gigabyte GA-970a-D3SOLD: 2x8GB DDR3 1600 Mushkin SilverlineSOLD: 4x4GB DDR3 1600 Team DDR3 XtremeSOLD: Logitech Harmony Hub EliteSOLD: Outer Worlds KeySOLD: Outer Worlds KeySOLD: BF V CD KeySOLD: 8700k