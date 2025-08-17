FS: Intel i5-14600K, Noctua U9S and NH-U12A Chromax, Dell/Gigabyte 4K Monitors

Have the following items for sale. Accept PayPal GS if you cover fee or Zelle only.
- Intel i5-14600K, brand new, sealed $160 shipped
- AMD 7950X, used, no issues, retail box. $300 shipped. SOLD
- Noctua U9S Chromax, used, no issues, retail box, $60 shipped ($40 with CPU)
- Noctua NH-U12A Chromax, used, no issues, retail box, $100 shipped ($80 with CPU)
- 2x Dell S2721QS Monitor 27-inch 4K, used, excellent condition. $180 shipped each. Buy both and I’ll include a Jarvis dual mount arm for free.
- Gigabyte M28U 28" 4K UHD IPS LED Gaming Monitor w/ Speakers, KVM, 144Hz FreeSync, used, no issues. $220 shipped.
