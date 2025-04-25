FS: i7-6700K, MSI Z170A Gaming M3, Gskill 16gb DDR4-3000, Corsair Waterblock combo

bleeblak8
[H]ard|Gawd
2FA
- Joined
- Mar 9, 2008
- Messages
- 1,361
I have an old system that I'm no longer using. Prices are shipped.
PayPal F&F. Established [H] members only.
Heat - bleeblak8
Intel i7-6700K - $40
MSI Z170A Gaming M3 - $40
GSkill Ripsaw DDR4-3000 16gb (2x8gb) - $25
Corsair CWCH60 Cooler - $25
Combo $100
PayPal F&F. Established [H] members only.
Heat - bleeblak8
Intel i7-6700K - $40
MSI Z170A Gaming M3 - $40
GSkill Ripsaw DDR4-3000 16gb (2x8gb) - $25
Corsair CWCH60 Cooler - $25
Combo $100
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