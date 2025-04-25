  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
    Once you have enabled 2FA, your account will be updated soon to show a badge, letting other members know that you use 2FA to protect your account. This should be beneficial for everyone that uses FSFT.

FS: i7-6700K, MSI Z170A Gaming M3, Gskill 16gb DDR4-3000, Corsair Waterblock combo

bleeblak8

bleeblak8

[H]ard|Gawd
2FA
Joined
Mar 9, 2008
Messages
1,361
I have an old system that I'm no longer using. Prices are shipped.
PayPal F&F. Established [H] members only.
Heat - bleeblak8

Intel i7-6700K - $40
MSI Z170A Gaming M3 - $40
GSkill Ripsaw DDR4-3000 16gb (2x8gb) - $25
Corsair CWCH60 Cooler - $25

Combo $100

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