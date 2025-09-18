  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
FS (Canada) Dell Pro Micro Plus Ulta 7 32gb 1TB New

Dell Pro Micro Plus QBM1250
Intel ultra 7 265
32GB DDR5
Win11 Pro, vPro enterprise
1 TB Performance M.2 SSD
180w ac power adapter, wifi, BT ethernet
Warranty until Sept 2030

Asking 1100 CAD or 800 USD shipping to anywhere in Canada/Usa

PayPal preferred, heat in sig

