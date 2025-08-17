  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
FS: BNIB RTX 5080 FE, Intel i5-14600K, Noctua U9S Chromax, Dell/Gigabyte 4K Monitors

E

EnderW

[H]F Junkie
2FA
Joined
Sep 25, 2003
Messages
11,345
Have the following items for sale. Accept PayPal GS if you cover fee or Zelle only.
  • RTX 5080 FE, brand new, sealed. $1000 shipped
  • Intel i5-14600K, brand new, sealed $180 shipped
  • AMD 7950X, used, no issues, retail box. $300 shipped. SOLD
  • Noctua U9S Chromax, used, no issues, retail box, $60 shipped
  • 2x Dell S2721QS Monitor 27-inch 4K, used, excellent condition. $200 shipped each. Buy both and I’ll include a Jarvis dual mount arm for free.
  • Gigabyte M28U 28" 4K UHD IPS LED Gaming Monitor w/ Speakers, KVM, 144Hz FreeSync, used, no issues. $250 shipped.
 

