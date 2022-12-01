FS : Alienware x17 RTX3080 16gb, 32gb DDR4, 17" laptop (In Canada)

Alienware X17 R1 (4 fan cooling solution)
Nvidia RTX 3080 16gb 165w variant
17" 1080p 165hz
Intel i7 11800H 8 core
32GB 3466 XMP DDR4
Alienware Per key lighting Keyboard, and illuminated trackpad
1TB NVME SSD
Windows 11
330w and 240w chargers included
Killer Wifi 6 / 2.5G Ethernet
Extended Warranty Jul 2023 (Transferrable)
Brand new Lenovo gaming 17" backpack bag.
was used as a PC with a dock so it could pass as new
asking 2700 CAD, Shipped within Canada
Open to US as well
etransfer preferred byt paypal is avilable
Heat in Sig
Nvidia RTX 3080 16gb 165w variant
17" 1080p 165hz
Intel i7 11800H 8 core
32GB 3466 XMP DDR4
Alienware Per key lighting Keyboard, and illuminated trackpad
1TB NVME SSD
Windows 11
330w and 240w chargers included
Killer Wifi 6 / 2.5G Ethernet
Extended Warranty Jul 2023 (Transferrable)
Brand new Lenovo gaming 17" backpack bag.
was used as a PC with a dock so it could pass as new
asking 2700 CAD, Shipped within Canada
Open to US as well
etransfer preferred byt paypal is avilable
Heat in Sig