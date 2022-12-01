FS : Alienware x17 RTX3080 16gb, 32gb DDR4, 17" laptop (In Canada)

P

Putz

I have a custom title
Joined
Jul 8, 2002
Messages
5,440
Alienware X17 R1 (4 fan cooling solution)
Nvidia RTX 3080 16gb 165w variant
17" 1080p 165hz
Intel i7 11800H 8 core
32GB 3466 XMP DDR4
Alienware Per key lighting Keyboard, and illuminated trackpad
1TB NVME SSD
Windows 11
330w and 240w chargers included
Killer Wifi 6 / 2.5G Ethernet
Extended Warranty Jul 2023 (Transferrable)
Brand new Lenovo gaming 17" backpack bag.

was used as a PC with a dock so it could pass as new

asking 2700 CAD, Shipped within Canada
Open to US as well

etransfer preferred byt paypal is avilable

Heat in Sig

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