FS: 5X WD 120 12TB hard drives + 1 Seagate Exos X10 10TB

Selling 6 hard drives in total as follows:
3X WD 120EDAZ 5400RPM 12TB drives $110 shipped
2X WD 120EDBZ 7200RPM 12TB drives $125 shipped
1X Seagate EXOS X10 7200RPM datacenter drive $135 shipped
Details included in attached screenshots. All drives have less than 100 hours powered on.
Attachments
-
hard drives.jpg749 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 st10000nm0086-ZA2E1ZBS.png636.8 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 wd120edaz 5PJN30TF.png504.3 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 wd120edaz 5PJV9B9F.png503.6 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 wd120edaz 5PK6S1HB.png501.2 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 wd120edbz 5PKZG6RE.png496.5 KB · Views: 0
-
CrystalDiskInfo_20250809161135 wd120edbz 5QG15J2E.png486.6 KB · Views: 0