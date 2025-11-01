FS: 5900X/6950XT/DDR4

maxinflixion
Upgraded my PC and am parting out most of the old one.
AMD Ryzen 9 5900X
Pulled from my personal machine. Adult owned. Never abused.
\
$185 Shipped to CONUSA
AMD Radeon 6950XT Reference Edition
Broken retention clip (pictured). Does not affect performance.
Pulled from my personal machine. Never abused.
$375 Shipped to CONUSA
G Skill Trident Z Neo DDR4 64GB (2x32GB) 3600
Also pulled from my personal machine. Never abused.
$155 Shipped to CONUSA
