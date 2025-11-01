  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
    Once you have enabled 2FA, your account will be updated soon to show a badge, letting other members know that you use 2FA to protect your account. This should be beneficial for everyone that uses FSFT.

FS: 5900X/6950XT/DDR4

maxinflixion

maxinflixion

Gawd
2FA
Joined
Apr 2, 2007
Messages
642
Upgraded my PC and am parting out most of the old one.

AMD Ryzen 9 5900X
Pulled from my personal machine. Adult owned. Never abused.
842.jpg


841.jpg
\

840.jpg


$185 Shipped to CONUSA

AMD Radeon 6950XT Reference Edition
Broken retention clip (pictured). Does not affect performance.
Pulled from my personal machine. Never abused.
831.jpg

832.jpg

833.jpg

835.jpg

836.jpg

$375 Shipped to CONUSA

G Skill Trident Z Neo DDR4 64GB (2x32GB) 3600
Also pulled from my personal machine. Never abused.
838.jpg

839.jpg


$155 Shipped to CONUSA
 

Attachments

  • 839.jpg
    839.jpg
    650 KB · Views: 0
You must log in or register to reply here.
Back
Top