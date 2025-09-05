  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
Firebat A6 Mini PC AMD R7 6800H $230, 8-core 16-thread Computer 16GB DDR5 512GB PCIe 3.0 SSD WiFi 6 BT5.2 Mini PC Desktop Computer [It's Back]

Last edited:
Another no-name brand over night Chinese special that likely uses outdated chipsets or other parts not well supported or has known bugs that wont ever get fixed? How often do these brands ever release bios updates and other fixes?
 
Shh, I'd get one for $240 if I had the money.
Drop in another 16GB stick, and it'll be a nice budget PC.
Not a fan of the rubberized coating tho.
 
Wah-wah, everything sucks. Nothings is a good deal for a fun tinker. Wahhh.

We can all thank operations like this for the modern CPUs we buy not costing more than they do; if overstock inventory never found a home and needed to be written off, you can bet those losses would be passed on to consumers in the retail pricing of subsequent generations of product.

And what kind of BIOS update are you wanting for a Zen 3 board in 2025.5 that hasn't already been released?
 
My post was more about how often to these systems get actual updates , firmware or anything else if an issue exists or arises, or because they are so dirt cheap they just don't care and users just have to suck it up for the cheap $$$ they spent...
 
I know, I have a One-Netbook T1 and One-Xplayer pretty much ditched support for it while they promote the rest of their products. The T1 seems like a prototype for their other Windows tablets.
 
It's a nice deal, but other deals are getting better, too. The 6800H is at least 3.5x better than my 3550H mini-PC (which I got dirt cheap), and 2x better in games. My kids use the 3550H in our van to play some 2D games on Steam, and if we get an Xbox Game Pass Ultimate for a month (like in the Summer when they're not in school), it can easily handle cloud gaming.
 
One thing with these Chinese mini pc's I have noticed is their wifi/bt rarely works. If it does the signals are very very weak.
 
For me, the WiFi works, but not BT. They're easy to replace, at least, and somewhat cheap. I usually replace them with a BE200 (if Intel), or AX210.
 
The steam deck is awesome for road trips as well if your kids don't get sick while looking at things like that in motion. Maybe if you live somewhere that doesn't get as hot as it does in Arkansas you could leave one in a car but I wouldn't do this, only for longer trips and then out again. We have 3 steam decks for this but also a mini pc for a shop computer it has a AMD Ryzen AI Max+ 395 in it it works pretty well for games too, way better than steam deck but not as portable due to no screen or battery. We run bazzite on it and windows on a usb 4 ssd enclosure
 
I take the mini-PC with me when I leave the van, as well as the 300W inverter that uses four Milwaukee 18V-20V batteries. They only use it when we're parked somewhere, like when I'm fishing and they're too hot/cold to fish with me (fishing spots in my town can be done on the back of a truck or inside a van if you wanted). Most times they get out to play with sticks and the water, anyway.
 
Heard the AI 295 GPU compares to a 4060-4070.
 
I'm not sure we use it on a 1080p tv usually that is good for games because it's got a wide gamut of inputs from component and hdmi 1.4 so we're not really pushing it. It is mostly used in a camper and is great for that with usb dock with 2 8TB sata ssds that hold a good chunk of the plex library at a time. There's a hardened 10gbe port on the side of our camper for this. The other ccd is handy for running music and weather products during bad weather too.
 
