Does anyone game with a keypad?

Those who use them to replace the keyboard, what are your opinions? I've never tried one but they look interesting. I mainly play first person shooters and rpgs. Would need one that I use in my right hand since I use my mouse in the left hand. Azeron has that option.
https://www.amazon.com/Azeron-Cyborg-Gaming-Keypad-Programmable/dp/B0B3YB78JR?th=1
https://www.amazon.com/Razer-Tartarus-Progammable-Detachable-Mecha-Membrane/dp/B07754PYFK/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.Uq5LAXh6v4oydLu9BqhTXT8RyQ6aMJ-g2yihwbVSMc2IhLokRRcYTwfoWS__QSmuoyx2jvTL2MXXC87Do5cB8cyw_ONvsZiVhNJ_sEg0vb5pweknZg4vd7tgiBxQodeOaNN54dfUemBzblvNzO2uAzBuqLY0W0XVxGmhxDlXOWcLqgBhGyrDG7igiQEG38Z4GHyrpYqmuAN44EoJFzVN5WgVhZZZxtqM2szXDZTXRQQ.KHGHqNe1Yfg2oYM1e_BayqOEVaZH0mUE66swmx_BRDs&dib_tag=se&hvadid=557528832457&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9009595&hvnetw=g&hvocijid=2149403330131439360--&hvqmt=b&hvrand=2149403330131439360&hvtargid=kwd-380800541976&hydadcr=18063_13447375&keywords=razer+tartarus+v2+gaming+keypad&mcid=906b0aa388a33ae5a644947c53455d6c&qid=1760737161&sr=8-1&ufe=app_do:amzn1.fos.9fe8cbfa-bf43-43d1-a707-3f4e65a4b666&th=1
