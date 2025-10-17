  • Some users have recently had their accounts hijacked. It seems that the now defunct EVGA forums might have compromised your password there and seems many are using the same PW here. We would suggest you UPDATE YOUR PASSWORD and TURN ON 2FA for your account here to further secure it. None of the compromised accounts had 2FA turned on.
Does anyone game with a keypad?

Those who use them to replace the keyboard, what are your opinions? I've never tried one but they look interesting. I mainly play first person shooters and rpgs. Would need one that I use in my right hand since I use my mouse in the left hand. Azeron has that option.


https://www.amazon.com/Azeron-Cyborg-Gaming-Keypad-Programmable/dp/B0B3YB78JR?th=1

https://www.amazon.com/Razer-Tartarus-Progammable-Detachable-Mecha-Membrane/dp/B07754PYFK/
 
I have wanted to for a long time but they always lack something. They never update them with the best key switches.

You would be at a disadvantage using one of these compared to keyboard using magnetic hall effect switches.
 
I have wanted to for a long time but they always lack something. They never update them with the best key switches.

You would be at a disadvantage using one of these compared to keyboard using magnetic hall effect switches.
What kind of disadvantage
My interest is in convenience and ergonomics, not speed, since I don't play competitive games
 
What kind of disadvantage
My interest is in convenience and ergonomics, not speed, since I don't play competitive games
The keys don't have a set actuation point, the software knows how far pressed down they are, so you can set the actuation point be anything you want, hair trigger, or deep, customizable for each individual key.
And more importantly you can do things like as soon as the key starts moving up it deactivates, then you start moving down again and it counts a second press, and all sorts of other things. It massively reduces physical latency.
 
