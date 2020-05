Bitspower water-block for ASUS ROG Strix GeForce GTX 10xx Series

Used. I'm asking $50 shipped. I took it off my ASUS ROG Strix OC GeForce GTX 1080 TI when I sold it.



Features :

1. New Designed for ASUS ROG STRIX GTX 1080Ti / 1070Ti VGA Card.

2. Direct-Flow Design on Inlet/Outlet.

3. Block Base Made of C1100.

4. Bottom High Durability Nickel Finished in Shining Silver.

5. Compatible With ASUS Original Back-Panel.

6. RGB LED Can Be Installed In VGA Card.(Note 1.)

7. RoHS Compliant.



Dimension ( LxWxH ) : 256x144.5x21 MM (Out-Line)

Thread : G1/4" x 2

LED Color : RGB



Compatibility :

ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti

ASUS ROG STRIX GTX 1080

ASUS ROG STRIX GTX 1070 Ti

ASUS ROG STRIX GTX 1070

ASUS ROG STRIX GTX 1060



Note 1 : RGB LED Only Compatible For ASUS ROG STRIX GTX 1080Ti