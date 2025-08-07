ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI BIOS 3278

erek
"Version 3278
14.97 MB
2025/08/05
SHA-256 ：48F37C6EF4F1E270CAAB89E017E408B1AF3DD345852DA6DFC3839B7913D74F9C
"1. Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3f.
2. Enhanced system performance, stability, device compatibility, and overclocking support."
https://www.asus.com/us/motherboard...sk_bios?model2Name=TUF-GAMING-X670E-PLUS-WIFI
