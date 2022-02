Asus ROG Strix 3090 (non-oc version) AIO watercooled - Temperatures & 3DMark scores

Case: Cooler Master C700P

Mobo: Asus Crosshair VIII Formula

Mem: 128 GB Kingston KHX3200C16D4/32GX

CPU: AMD x5950 Cooling: Kraken NTZ Z73 AIO top-mounted: 3x120 mm fan (stock) pull (outbound) 2x Noctua NF-14A PWM push (outbound)

GPU: Asus ROG Strix 3090 non-OC variant Cooling: AlphaCool Eiswolf 2 AIO 360mm front-mounted: repadded with Gelid Extreme Thermal pads & Grizzly Kryonaut paste Modified graphite backplate with stock Asus heatsink (sawed in half), stuck to it using AlphaCool adhesive padding + 3x Alphacool Aurora Rise 120 mm RGB fan (reused from radiator). See https://forum.alphacool.com/threads/alphacool-eiswolf-2-for-3090-strix-wrong-size-of-padding.2809/ for details on mod. Radiator: Replaced 3x AlphaCool Aurora Rise 120 mm push intake front /w 3x Noctua NF-14A PWM push intake front 3x Noctua NF-12 PWM pull

Casefans: 2x Noctua NF-14A PWM - bottom intake 1x Noctua NF-14A PWM - backside outtake 2x Noctua NF-12x25 PWM - Asus mobo chipset / NVMe cooling



Hi all,This is a reference thread for those who need it with regards to temperatures / 3DMark scores:Specs / setup:Total of 19 active coolers, regulated using Argus Monitor software (custom curves).CPU is not overclocked;GPU is overclocked: +175 Mhz GPU / +250 Mhz Memory / 137% TDPCPU Tdie:CPU Die avg:Asus Chipset:GPU:Hot Spot:Memory Junction (VRAM):VRM:CPU Tdie:CPU Die avg:Asus Chipset:GPU:Hot Spot:Memory Junction (VRAM):VRM:CPU Tdie:CPU Die avg:Asus Chipset:GPU:Hot Spot:Memory Junction (VRAM):VRM:TimeSpy:195382143113023 - https://www.3dmark.com/spy/26080542 TimeSpy Extreme:10647110608789 - https://www.3dmark.com/spy/26078840 Port Royal:1449414949 - https://www.3dmark.com/pr/1430299 Hope this helps someone that (like me) is looking for Asus ROG Strix 3090 (non-oc variant) statistics.Kami.