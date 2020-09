3dmark.exe libcef.dll. What is this?

Hello guys.PC:Aorus AD27QDAORUS PRO Z390-PRO GAMINGAorus 2080 Ti waterforce stock2x16GB DDR4 GSKILL XMP9700K STOCKSeasonic TX-750W TITANIUM PLUS PRIMEI had an power outage in home. Also no issues after that and no crashes.But i have found that error in event log? what is this?3dmark log folder is emptyHere is log from wer.file:Version=1EventType=APPCRASHEventTime=132431944359608620ReportType=2Consent=1UploadTime=132431944361962688ReportStatus=268566528ReportIdentifier=671a3e35-6997-46d0-8778-14f66f271ffeIntegratorReportIdentifier=577f6dd5-e9f3-48e1-87a3-6097ed089544Wow64Host=34404NsAppName=3DMark.exeAppSessionGuid=00002068-0001-0090-2815-61d1267ed601TargetAppId=W:0006dba2ac2a966fde5d8b52a66f1c96730900000904!0000d8e9ae8167ea612b8f4f594892748de154e73eb8!3DMark.exeTargetAppVer=2018//12//14:11:00:49!2c1069!3DMark.exeBootId=4294967295ServiceSplit=2564096TargetAsId=790UserImpactVector=808452912IsFatal=1EtwNonCollectReason=4Response.BucketId=26bf86baade898cfa768b4dbc165f637Response.BucketTable=4Response.LegacyBucketId=1686796916385773111Response.type=4Sig[0].Name=Nazwa aplikacjiSig[0].Value=3DMark.exeSig[1].Name=Wersja aplikacjiSig[1].Value=2.5.6283.0Sig[2].Name=Sygnatura czasowa aplikacjiSig[2].Value=5c138d61Sig[3].Name=Nazwa modułu z błędemSig[3].Value=libcef.dllSig[4].Name=Wersja modułu z błędemSig[4].Value=3.2623.1397.0Sig[5].Name=Sygnatura czasowa modułu z błędemSig[5].Value=5705e26aSig[6].Name=Kod wyjątkuSig[6].Value=80000003Sig[7].Name=Przesunięcie wyjątkuSig[7].Value=00000000000dbfe3DynamicSig[1].Name=Wersja systemu operacyjnegoDynamicSig[1].Value=10.0.18363.2.0.0.256.48DynamicSig[2].Name=Identyfikator ustawień regionalnychDynamicSig[2].Value=1045DynamicSig[22].Name=Dodatkowe informacje 1DynamicSig[22].Value=83b4DynamicSig[23].Name=Dodatkowe informacje 2DynamicSig[23].Value=83b497ecd13fab3c4a22928dc844267cDynamicSig[24].Name=Dodatkowe informacje 3DynamicSig[24].Value=b3cfDynamicSig[25].Name=Dodatkowe informacje 4DynamicSig[25].Value=b3cf7b393b78fb57b119e6f79373ea18UI[2]=C:\Program Files\UL\3DMarkx\3DMark\3DMark.exeLoadedModule[0]=C:\Program Files\UL\3DMarkx\3DMark\3DMark.exeLoadedModule[1]=C:\WINDOWS\SYSTEM32

tdll.dllLoadedModule[2]=C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLLLoadedModule[3]=C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dllLoadedModule[4]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dllLoadedModule[5]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\AcGenral.DLLLoadedModule[6]=C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dllLoadedModule[7]=C:\WINDOWS\System32\sechost.dllLoadedModule[8]=C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dllLoadedModule[9]=C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dllLoadedModule[10]=C:\WINDOWS\System32\combase.dllLoadedModule[11]=C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dllLoadedModule[12]=C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dllLoadedModule[13]=C:\WINDOWS\System32\GDI32.dllLoadedModule[14]=C:\WINDOWS\System32\win32u.dllLoadedModule[15]=C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dllLoadedModule[16]=C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dllLoadedModule[17]=C:\WINDOWS\System32\USER32.dllLoadedModule[18]=C:\WINDOWS\System32\ole32.dllLoadedModule[19]=C:\WINDOWS\System32\advapi32.dllLoadedModule[20]=C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dllLoadedModule[21]=C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dllLoadedModule[22]=C:\WINDOWS\System32\shcore.dllLoadedModule[23]=C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dllLoadedModule[24]=C:\WINDOWS\System32\profapi.dllLoadedModule[25]=C:\WINDOWS\System32\powrprof.dllLoadedModule[26]=C:\WINDOWS\System32\UMPDC.dllLoadedModule[27]=C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dllLoadedModule[28]=C:\WINDOWS\System32\cryptsp.dllLoadedModule[29]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dllLoadedModule[30]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dllLoadedModule[31]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dllLoadedModule[32]=C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLLLoadedModule[33]=C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dllLoadedModule[34]=C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dllLoadedModule[35]=C:\Program Files\UL\3DMarkx\3DMark\libcef.dllLoadedModule[36]=C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLLLoadedModule[37]=C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dllLoadedModule[38]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dllLoadedModule[39]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\USP10.dllLoadedModule[40]=C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dllLoadedModule[41]=C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dllLoadedModule[42]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRVLoadedModule[43]=C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.18362.1016_none_9e7a36bbe461dae4\COMCTL32.dllLoadedModule[44]=C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dllLoadedModule[45]=C:\WINDOWS\System32\bcrypt.dllLoadedModule[46]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.dllLoadedModule[47]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\urlmon.dllLoadedModule[48]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLLLoadedModule[49]=C:\WINDOWS\System32\NSI.dllLoadedModule[50]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dllLoadedModule[51]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.dllLoadedModule[52]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Secur32.dllLoadedModule[53]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dllLoadedModule[54]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dllLoadedModule[55]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLLLoadedModule[56]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dllLoadedModule[57]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dllLoadedModule[58]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLLLoadedModule[59]=C:\WINDOWS\system32\mswsock.dllLoadedModule[60]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dllLoadedModule[61]=C:\Windows\System32\rasadhlp.dllLoadedModule[62]=C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dllLoadedModule[63]=C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dllLoadedModule[64]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\sxs.dllLoadedModule[65]=C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dllLoadedModule[66]=C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\RTSSHooks64.dllLoadedModule[67]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwrite.dllLoadedModule[68]=C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dllLoadedModule[69]=C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dllLoadedModule[70]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLLLoadedModule[71]=C:\WINDOWS\system32\audioses.dllLoadedModule[72]=C:\WINDOWS\system32\MMDevAPI.DLLLoadedModule[73]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dllLoadedModule[74]=C:\WINDOWS\system32\DEVOBJ.dllLoadedModule[75]=C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dllLoadedModule[76]=C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dllLoadedModule[77]=C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dllLoadedModule[78]=C:\WINDOWS\System32\CoreMessaging.dllLoadedModule[79]=C:\WINDOWS\System32\CoreUIComponents.dllLoadedModule[80]=C:\WINDOWS\SYSTEM32

tmarta.dllLoadedModule[81]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dllLoadedModule[82]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSTA.dllLoadedModule[83]=C:\WINDOWS\system32\directmanipulation.dllLoadedModule[84]=C:\WINDOWS\system32\dataexchange.dllLoadedModule[85]=C:\WINDOWS\system32\d3d11.dllLoadedModule[86]=C:\WINDOWS\system32\dcomp.dllLoadedModule[87]=C:\WINDOWS\system32\dxgi.dllLoadedModule[88]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxcore.dllLoadedModule[89]=C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dllLoadedModule[90]=C:\WINDOWS\system32\RMCLIENT.dllLoadedModule[91]=C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dllLoadedModule[92]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dllLoadedModule[93]=C:\Windows\System32\cryptnet.dllState[0].Key=Transport.DoneStage1State[0].Value=1OsInfo[0].Key=vermajOsInfo[0].Value=10OsInfo[1].Key=verminOsInfo[1].Value=0OsInfo[2].Key=verbldOsInfo[2].Value=18363OsInfo[3].Key=ubrOsInfo[3].Value=1016OsInfo[4].Key=verspOsInfo[4].Value=0OsInfo[5].Key=archOsInfo[5].Value=9OsInfo[6].Key=lcidOsInfo[6].Value=1045OsInfo[7].Key=geoidOsInfo[7].Value=191OsInfo[8].Key=skuOsInfo[8].Value=48OsInfo[9].Key=domainOsInfo[9].Value=0OsInfo[10].Key=prodsuiteOsInfo[10].Value=256OsInfo[11].Key=ntprodtypeOsInfo[11].Value=1OsInfo[12].Key=platidOsInfo[12].Value=10OsInfo[13].Key=srOsInfo[13].Value=0OsInfo[14].Key=tmsiOsInfo[14].Value=620757OsInfo[15].Key=osinstyOsInfo[15].Value=3OsInfo[16].Key=ieverOsInfo[16].Value=11.1016.18362.0-11.0.205OsInfo[17].Key=portosOsInfo[17].Value=0OsInfo[18].Key=ramOsInfo[18].Value=32699OsInfo[19].Key=svolszOsInfo[19].Value=930OsInfo[20].Key=wimbtOsInfo[20].Value=0OsInfo[21].Key=blddtOsInfo[21].Value=190318OsInfo[22].Key=bldtmOsInfo[22].Value=1202OsInfo[23].Key=bldbrchOsInfo[23].Value=19h1_releaseOsInfo[24].Key=bldchkOsInfo[24].Value=0OsInfo[25].Key=wpvermajOsInfo[25].Value=0OsInfo[26].Key=wpverminOsInfo[26].Value=0OsInfo[27].Key=wpbuildmajOsInfo[27].Value=0OsInfo[28].Key=wpbuildminOsInfo[28].Value=0OsInfo[29].Key=osverOsInfo[29].Value=10.0.18362.1016.amd64fre.19h1_release.190318-1202OsInfo[30].Key=buildflightidOsInfo[30].Value=27cbee78-eb8c-4f39-908d-217c1b2b33e7OsInfo[31].Key=editionOsInfo[31].Value=ProfessionalOsInfo[32].Key=ringOsInfo[32].Value=RetailOsInfo[33].Key=expidOsInfo[34].Key=containeridOsInfo[35].Key=containertypeOsInfo[36].Key=eduOsInfo[36].Value=0FriendlyEventName=Zatrzymano działanie.ConsentKey=APPCRASHAppName=3DMark.exeAppPath=C:\Program Files\UL\3DMarkx\3DMark\3DMark.exeNsPartner=windowsNsGroup=windows8ApplicationIdentity=7C2FD6B237A52344D430BD69B7B27DC3MetadataHash=-1860247679I dont remember if 3dmark crashed,just found that in event logs. Also no issues actually.